CUSTOMCELLS® baut Produktionsstandort Itzehoe weiter aus

Itzehoe (ots) -Um die internationale Premiumposition bei der Entwicklung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellen weiter auszubauen, hat CUSTOMCELLS® mit der Erweiterung der Produktionsanlagen in Itzehoe begonnen.Ziel der Maßnahmen ist es, die Qualität und Sicherheit der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien auf höchstmöglichem Niveau zu verstetigen und Kapazitäten weiter auszubauen.Mit den eingeleiteten Maßnahmen wird der Unternehmensstandort in Itzehoe, an dem CUSTOMCELLS® vor allem die Entwicklung von Prototypen der anwendungsspezifischen Batteriezellen vorantreibt, um Anlagen auf dem aktuell höchsten Stand der Fertigungstechnik ergänzt. Nachdem man bereits im Frühjahr dieses Jahres am Standort Tübingen eine der modernsten Zellproduktionslinien Europas eröffnen konnte, verfolgt der jetzige Umbau das gleiche Ziel: höchste Qualität und Flexibilität auf dem aktuellsten Forschungsstand zu vereinen - und das sowohl im Bereich des Prototyping als auch in der Serienproduktion.Pressekontakt:Mike EisermannHead of Marketing & PRCustom Cells Itzehoe GmbHKontakt: mike.eisermann@customcells.deFraunhoferstr. 1 b25524 Itzehoe, GermanyOriginal-Content von: CUSTOMCELLS®, übermittelt durch news aktuell