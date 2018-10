CUPRA e-Racer: Mit dem Rennwagen an die Steckdose

Martorell/Weiterstadt (ots) -Eine Steckdose, eine 500 Kilogramm schwere Batterie und rund 200Kilogramm Trockeneis: Der Elektro-Rennsport bringt einige spannendeNeuerungen mit sich, die das gesamte Renn-Team vor eine Vielzahl vonHerausforderungen stellt und die Arbeit grundlegend verändert.Zwischen einzelnen Testfahrten mit einem CUPRA e-Racer haben CUPRAIngenieur Xavier Serra, Mechaniker Jordi Martí und Rennfahrer JordiGené tiefere Einblicke in diese "Transformation des Rennsports"gegeben.Fahren völlig neu lernenCUPRA Fahrer und Markenbotschafter Jordi Gené gesteht, dass er dasFahren mit einem elektrischen Rennwagen trotz seiner immerhin 30Jahre Rennsport-Erfahrung von Grund auf neu lernen musste: "DieFahrweise ist völlig anders als etwa bei einem Benziner. Man mussandere Parameter nutzen, um zu erkennen, wie schnell man fährt, wieman eine Kurve angeht oder wann man bremsen muss. Zum Beispielverändern das höhere Gewicht des Fahrzeugs, die völlig andereGeräuschkulisse und der Klang des Fahrzeugs die Referenzen, an denensich der Fahrer orientieren kann. Mit einer Beschleunigung von nullauf 100 km/h in 3,2 Sekunden fühlt sich die Beschleunigung im e-Racerviel kraftvoller an und der Adrenalinstoß ist sogar noch größer",beschreibt Jordi Gené seine Erfahrungen im CUPRA e-Racer.Täglich 200 kg TrockeneisWährend der Testfahrt meldet eine Anzeige, dass der Fahrer in dieBox zurückkehren muss, um die Batterie zu kühlen. Dieser Vorgangerfolgt mit Trockeneis durch einen Mechaniker, wichtig ist hierbeiaber auch die Strategie der Ingenieure: "Es geht nicht nur darum, derSchnellste zu sein. Wir müssen jetzt einen weiteren Faktorberücksichtigen: das Energiemanagement. Wir müssen lernen, dieTemperatur der Batterien und die Reichweite im Auge zu behalten",erklärt Teamchef Xavier Serra. In dieser Hinsicht war diePositionierung der 500-Kilo-Batterie "eine der größtenHerausforderungen" bei der Entwicklung des CUPRA e-Racer. Das Teammusste die Akkuzellen gezielt gleichmäßig unter dem Fahrzeugverteilen, um dessen Balance und Funktionsfähigkeit zu bewahren.Ein neues Ritual"In über 30 Jahren als Motorsportler hätte ich mir nievorgestellt, dass ich einmal einen Rennwagen an der Steckdoseaufladen kann", sagt CUPRA Mechaniker Jordi Martí, während er dene-Racer für die nächste Testrunde vorbereitet. Dabei haben sich sogardie Werkzeuge und das Equipment verändert: Der Mechaniker arbeitetjetzt mit speziellen hochspannungsfesten Utensilien wie etwaisolierten Schutzhandschuhen, die einer Spannung von bis zu 1.000Volt standhalten können.Die Zukunft des Motorsports"Elektrofahrzeuge sind im Rennsport angekommen und läuten denBeginn einer neuen Ära ein", meint Xavier Serra. Als Teil des Teams,das den ersten rein elektrischen Tourenwagen der Welt entwickelt undgetestet hat, habe er "Anteil an einem historischen Moment", sagt derMechaniker. "Es ist eine sehr interessante Herausforderung", fügtJordi Gené hinzu.Die Tests auf verschiedenen Rennstrecken bestätigen denwettbewerbsfähigen Entwicklungsstand des CUPRA e-Racer - er sollvoraussichtlich schon 2020 sein Debüt in der e-TCR-Klasse geben. Esist ein weiterer Schritt hin zu einem sauberen und effizienterenRennsport, bei dem auch Technologie und Konnektivität eineentscheidende Rolle spielen.Über CUPRACUPRA ist die besondere Marke für besondere Menschen und wirdgenau die Kunden begeistern, die für dieselben Werte wie die neueMarke stehen: Einzigartigkeit, Eleganz und Leistung. Autoliebhaberkönnen ihr Vertrauen nun einer Marke schenken, die ihre Erwartungenerfüllt. CUPRA wird nicht nur neue Modelle einführen, sondern durchdie Teilnahme an der TCR-Serie auch die Tradition des Motor- undRennsports fortführen. Die CUPRA Welt sprüht vor Energie und wird beimehr als 260 speziell ausgewählten Händlern in ganz Europa erlebbarsein, um von dort aus neue Fans zu erobern.Weitere Informationen:Melanie StöcklLeiterin KommunikationTelefon: 0 61 50/1855 450E-Mail: melanie.stoeckl@seat.deOriginal-Content von: SEAT Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell