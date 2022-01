CUBE brand communications: ein Top-Arbeitgeber - auch in schwierigen Zeiten

Finanztrends Video zu BMW Vz



Gaimersheim (ots) -Ein guter Start ins neue Jahr: Das FOCUS-Business-Ranking listet CUBE brand communications aus dem oberbayerischen Ingolstadt unter den besten 20 Top-Arbeitgebern des Mittelstands 2022 im Bereich Marketing, Werbung und PR. In der Unternehmensgröße bis 50 Angestellten bescheinigt die Studie CUBE brand communications eine sehr hohe Zufriedenheit der Beschäftigten mit ihrem international agierenden Arbeitgeber."Platz 19 im FOCUS-Business-Ranking des Mittelstands 2022 ist für uns gleichermaßen Bestätigung und Ansporn, als Team für unsere Kundinnen und Kunden und das Unternehmen das Beste zu geben. Gerade und erst recht in den für alle schwierigen Pandemiezeiten", sagt der geschäftsführende Gesellschafter von CUBE brand communications Dr. Michael Schilhaneck.Die Basis der renommierten FOCUS-Studie bildet eine aufwendige, mehrstufige Datenerhebung und -auswertung zu den jeweiligen Arbeitgebermarken. Dazu werden alljährlich insgesamt mehr als 550.000 Beschäftigte befragt sowie vorhandene Online-Bewertungen zu über 38.000 Unternehmen hinzugezogen. Insgesamt wurden so rund 4.000 Mittelständler ins Top-Arbeitgeber-Ranking 2022 aufgenommen. "Ausschlaggebend für die herausragende Mitarbeiterbewertung von CUBE brand communications waren spannende und begeisternde Kundenveranstaltungen, die wir für und mit Premiummarken aus dem Automotive Sektor durchführen konnten - und das unter sehr herausfordernden Bedingungen, wie sie seit nunmehr fast zwei Jahren durch COVID-19 gesetzt wurden", erklärt Schilhaneck. "Corona hat das Team aber noch mehr zusammenrücken lassen und zu vielen kreativen Lösungen inspiriert. Dieser einzigartige Teamspirit und Gestaltungswille ist überall in der Agentur deutlich zu spüren."CUBE brand communications ist seit der Gründung im Jahr 2018 als Agentur für Markenkommunikation auf Brand Experience und Brand Building im Automotive-Sektor spezialisiert. An den Standorten Ingolstadt und Neuburg sowie in Bozen, Südtirol, arbeitet das Unternehmen für namhafte internationale Marken wie Audi, BMW, BMW Motorrad, Bosch, Continental, Daimler oder VW. Einen Schwerpunkt bilden dabei Fahrveranstaltungen in den Bereichen Driving & Riding Experience sowie Erlebnisprogramme für die Zukunftstechnologien der Automobilindustrie, insbesondere Fahrerassistenzsysteme und Elektromobilität.Dazu wurden vor der Pandemie jährlich rund 1.000 Veranstaltungen mit über 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in zehn Ländern umgesetzt. "Diesen zuletzt etwas gebremsten Schwung wollen wir in Post-Covid-Zeiten wieder aufnehmen", bekräftigt Dr. Michael Schilhaneck. "Das Erlebnis von Zukunftstechnologien in der Mobilität ist in diesen umfassend transformativen Zeiten aktueller denn je. Die Kundinnen und Kunden und unsere Beschäftigten stehen dafür schon mit Begeisterung und frischen Ideen in den Startlöchern."Über CUBE brand communicationsCUBE brand communications ist eine international tätige, inhabergeführte Agentur für Markenkommunikation mit den Schwerpunkten Brand Experience und Brand Building. Die Agentur wurde Anfang 2018 gegründet und beschäftigt aktuell knapp 50 Mitarbeiter*innen. Kunden sind internationale Automobil- und Motorradhersteller sowie Technologieunternehmen und Dienstleister der automotive Branche. CUBE brand communications gehört zudem dem innovativen Unternehmensverbund INSTART group an. Unter dem Claim "Zukunftstechnologie entwickeln - Zukunftstechnologie erleben" haben sich fünf Unternehmen zusammengeschlossen, um synergetisch am Markt zu agieren. Der Verbund zählt insgesamt 200 Mitarbeiter an acht internationalen Standorten.Pressekontakt:CUBE brand communications GmbHJulian SchollDr.-Ludwig-Kraus-Straße 285080 GaimersheimTelefon: +49 (0) 173 659 25 68Mail: info@cube-bc.comwww.cube-bc.comOriginal-Content von: CUBE brand communications GmbH, übermittelt durch news aktuell