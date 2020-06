CT Real Estate Investment TrustLohnt sich das wirklich, ?

Per 12.06.2020, 06:41 Uhr wird für die Aktie CT Real Estate Investment Trust der Kurs von 13.23 CAD angezeigt.

Die Aussichten für CT Real Estate Investment Trust haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für CT Real Estate Investment Trust. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 47,51 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass CT Real Estate Investment Trust momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist CT Real Estate Investment Trust auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,88). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. CT Real Estate Investment Trust wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die CT Real Estate Investment Trust-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu CT Real Estate Investment Trust vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (15 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,38 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 13,23 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält CT Real Estate Investment Trust eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von CT Real Estate Investment Trust im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um CT Real Estate Investment Trust. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".