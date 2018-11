CTS Eventim wächst - Zuversicht für Weihnachtsquartal

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim ist dank eines boomenden Geschäfts mit Konzerten, Musikfestivals und Events wie "Holiday on Ice" weiter gewachsen.



In den ersten neun Monaten stieg der Konzernumsatz um fast 24 Prozent auf 922,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um gut 17 Prozent auf 140 Millionen Euro an.

Die Anzahl der online verkauften Tickets stieg um fast 9 Prozent, obwohl wegen der Fußballweltmeisterschaft weniger margenstarke Großtourneen in den Vorverkauf gingen als im Vorjahr.

"CTS Eventim ist auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr", sagte Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg laut Mitteilung. Dass CTS in den vergangenen Monaten die Wachstumsdynamik erhöht habe, lasse ihn zuversichtlich auf das vierte Quartal blicken. Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem höheren Umsatz und einem höheren Ergebnis als im Vorjahr./she/jha/