CTS Eventim verdoppelt Dividende

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Tickethändler und Veranstalter CTS Eventim packt trotz eines nur leicht gestiegenen Jahresgewinns das Füllhorn aus.



Die Aktionäre sollen je Anteilsschein eine Dividende von 98 Cent erhalten und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Darin enthalten sind eine Basisdividende von 50 Cent und eine Sonderdividende von 48 Cent. Für 2015 hatte CTS Eventim lediglich 46 Cent je Aktie ausgeschüttet. Analysten hatten für 2016 nur eine Steigerung auf 50 Cent erwartet.

Das Management begründete die Sonderausschüttung mit einem "sehr erfolgreichen Geschäftsjahr" und einer "nachhaltig positiven Entwicklung" des Konzerns.

Im abgelaufenen Jahr steigerte CTS Eventim seinen Überschuss um gut sechs Prozent auf knapp 95 Millionen Euro. Auf jede Aktie entfiel damit ein Gewinn von 99 Cent, sodass das Unternehmen diesmal fast seinen gesamten Gewinn an die Aktionäre ausschüttet. In den kommenden Jahren will CTS wie bisher üblich wieder die Hälfte seines Gewinns als Basisdividende auszahlen./stw/fbr