CTS Eventim steigt bei russischem Konzertveranstalter ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim mischt künftig auch im russischen Live Entertainment-Markt mit.



Das Unternehmen übernimmt 51 Prozent der Anteile am russischen Tournee- und Live Entertainment-Anbieter Talent Concert International, wie CTS am Dienstag in München mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Seit 2006 sind die Münchener bereits als Eigentümer eines Ticketing-Anbieters in Russland tätig./kro/jha/