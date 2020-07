CTS Eventim startet heute einen wahren Sturmlauf!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Was für ein Auftakt – CTS Eventim glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund vier Prozent aus. Mittlerweile wechseln die Papiere für 36,24 EUR den Besitzer. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles CTS Eventim-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Diese Grenze ist bei 33,26 EUR zu finden. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 44,12 EUR, sodass CTS Eventim in Abwärtstrends verläuft. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Fazit: Diese CTS Eventim-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.