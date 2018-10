CTS Eventim: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, wie es bei der Aktie von CTS Eventim aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 02.10.2018 um 19:18 Uhr notierte CTS Eventim an der heimatlichen Börse Xetra in der Branche „Filme & Unterhaltung“ bei 38,19 EUR. Die Entwicklung! Bei Sentiment und Buzz wurde in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.