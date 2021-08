CTS Eventim erwartet zweistelligen Umsatzbeitrag aus möglichem Olympia-Auftrag

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

MÜNCHEN/PARIS (dpa-AFX) - Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim macht sich Hoffnungen auf einen Großauftrag.



Man befinde sich zusammen mit France Billet und Orange Business Service in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen, teilten die Deutschen am Donnerstagabend mit. Die erste Zuteilung einer Ausschreibung von insgesamt vier Losen beinhalte die Zurverfügungstellung der Eventim-Ticketing-Software. CTS Eventim erwarte aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

Anleger reagierten erfreut. Im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs legte der Aktienkurs von CTS auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fünf Prozent zu./he/tih