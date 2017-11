CTS Eventim: So nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Liebe Leser,

Rückschlag beim Ticketvermarkter CTS Eventim. Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich mitteilte, hat das Bundeskartellamt die Übernahme der Konzertagentur Four Artists untersagt.

Kartellamt befürchtet weiteren Ausbau der CTS-Markposition

Der Grund: Als Anbieter des mit Abstand größten Ticketsystems hierzulande beherrsche CTS bereits den Markt, so Kartellamtschef Andreas Mundt am Donnerstag. Die Befürchtung: Mit der Akquisition „würde das Unternehmen Kontrolle über weitere, relevante Ticketkontingente erhalten und seine Marktposition weiter ausbauen”.

Weiteres Verfahren anhängig

Neben der Untersuchung in jenem Fall ermitteln die Kartellbehörden zudem auch wegen Verdacht des “Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung” gegen CTS Eventim. Vorverkaufsstellen und Veranstalter seien zu Exklusivverträgen gedrängt worden. Das Unternehmen vermag jedoch kein Verstoß gegen geltendes Recht erkennen und verweist zudem auf seine Kooperation mit den Behörden in diesem Fall. Mundt kündigte an, auch in dieser Sache eine „zeitnah[e]“ Entscheidung zu präsentieren.

Four Artists

Die 1997 in Stuttgart gegründete Agentur Four Artists ist als Konzertorganisator und -vermarkter von prominenten Künstlern wie Clueso, David Guetta, Marteria, Scooter oder den Fantastischen Vier bekannt. Das Unternehmen beschäftigt laut eigenen Angaben am Firmensitz in Berlin 39 Mitarbeiter, die jährlich rund 2000 Konzerte im In- und Ausland veranstalten.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.