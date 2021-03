CTS Eventim: Sieben Mega-Absagen auf einmal!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

CTS Eventim (WKN: 547030) schafft Fakten. Heute informiert der Event-Veranstalter darüber, dass die Festivals Deichbrand, Hurricane, Southside, Rock am Ring, Rock im Park, SonneMondSterne und Greenfield in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut ausfallen.

Allen Ticketinhabern werde unkompliziert die Möglichkeit gegeben, die Festivals in 2022 zu besuchen, so CTS Eventim in der Stellungnahme. CTS Eventim ist mittels eventimpresents Veranstalter der Traditionsfestivals Rock am Ring und Rock ...





