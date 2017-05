CTS Eventim: Dieses Wachstum hat Applaus verdient!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

der Ticket-Konzern CTS Eventim scheint sehr gut in das neue Jahr gestartet zu sein. Dies geht aus den jüngst veröffentlichten Zahlen zum ersten Jahresviertel 2017 hervor.

Die Konzernzahlen

Der Konzernumsatz verbesserte sich während der ersten drei Monate deutlich um 27,1 Prozent auf 207,4 Millionen Euro. Im Vorjahr verbuchte man hier einen Wert von 163,2 Millionen Euro. Das normalisierte Konzern-EBITDA stieg um 17,9 Prozent von 38,8 Millionen Euro auf 45,7 Millionen Euro. Die dazugehörige Marge betrug 22,0 Prozent. Beide Konzernsäulen haben zum Umsatz- und Ergebniswachstum beigetragen, so der Konzern weiter.

Segment Ticketing

Der Geschäftsbereich Ticketing konnte während des ersten Quartals einen spürbaren Umsatzanstieg von 9,2 Prozent auf 92,6 Millionen Euro verzeichnen. Damit bleibt jenes Segment der „wesentliche Wachstumsmotor für CTS Eventim“. Das normalisierte EBITDA verbesserte sich um 11,5 Prozent auf 36,5 Millionen Euro. Der Grund für das starke Ergebnis ist die nach wie vor starke Bereitschaft der Bevölkerung, ihre Ticketeinkäufe über das Internet zu tätigen. Insgesamt wurden von Eventim weltweit 10,8 Millionen Tickets über das Internet veräußert. Dies entspricht einem Zuwachs von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Segment Live-Entertainment

Der Geschäftsbereich Live-Entertainment konnte ebenfalls Zugewinne verzeichnen. So stieg der Umsatz des Segments um 46,2 Prozent auf 116,3 Millionen Euro. Grund hierfür ist sowohl die positive operative Geschäftsentwicklung als auch eine „Erweiterung des Konsolidierungskreises“. Das EBITDA wuchs um 53,0 Prozent von 6,0 Millionen Euro auf 9,2 Millionen Euro.

Ziele sollen erreicht werden

Klaus-Peter Schulenberg, CEO bei Eventim, gab sich angesichts der guten Zahlen „zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2017 erreichen werden“. So rechne man gegenüber dem zurückliegenden Geschäftsjahr 2016 „mit einem höheren Umsatz und operativen Ergebnis“. Schulenberg fügte an, dass Eventim zum einen den Ausbau des E-Commerce-Geschäfts vorantreibe, und zum anderen neue Akquisitionen in Betracht ziehe.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.