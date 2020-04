CTS Eventim-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Gute Vorgaben aus den USA sorgen am letzten Tag dieser Woche am deutschen Aktienmarkt für Kursgewinne. Der DAX startet schwungvoll in den Tag und übersteigt im frühen Handel die 10.500-Punkte-Marke. Zur Stunde notiert das größte deutsche Börsenbarometer mit 0,76 Prozent im Plus – bei 10.412 Punkten. Kann dieses Niveau bis zum Ende des Tages verteidigt werden, gäbe es ein charttechnisches Kaufsignal, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung