CTS Eventim Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cts Eventim &, die im Segment "Telekommunikationsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.01.2022, 15:34 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 66.84 EUR.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cts Eventim & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cts Eventim & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Cts Eventim & erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cts Eventim & vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (58,5 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -13,31 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 67,48 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Cts Eventim & erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Cts Eventim & in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Cts Eventim & auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cts Eventim & weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies entspricht einem "Buy"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Cts Eventim & bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Buy".

