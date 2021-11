CTS Eventim Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Cts Eventim & am 13.11.2021, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 66.02 EUR. Die Aktie der Cts Eventim & wird dem Segment "Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Cts Eventim & nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Cts Eventim & beläuft sich mittlerweile auf 57,47 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 66,02 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +14,88 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 63,96 EUR. Somit ist die Aktie mit +3,22 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Cts Eventim & erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cts Eventim & vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (58,5 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -11,39 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 66,02 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Cts Eventim & erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Cts Eventim & mit einer Rendite von 36,47 Prozent mehr als 33 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,07 Prozent. Auch hier liegt Cts Eventim & mit 31,4 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.