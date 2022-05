CTS EVENTIM-Aktie: Wichtige Position geklärt!

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Dr. Cornelius Baur ist zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA Er tritt die Nachfolge von Professor Jobst Plog an, der sich nach 16-jähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat die Bestellung von Dr. Baur am 12. Mai 2022 mit großer Mehrheit bestätigt. Dr. Bernd Kundrun, Vorsitzender des…