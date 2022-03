CTS-Aktie: Schauen Sie rein!

Laut Benzinga Pro verdiente CTS (NYSE:CTS) im vierten Quartal 9,16 Mio. $, was einem Anstieg von 114,34 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. CTS verzeichnete außerdem einen Gesamtumsatz von 132,53 Mio. $, was einem Anstieg von 8,29 % gegenüber dem dritten Quartal entspricht. Im 3. Quartal erzielte CTS einen Umsatz von 122,38 Mio. $, verlor aber 63,90 Mio. $ an Gewinn.

Warum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!