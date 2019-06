CTP einigt sich auf 1,9 Mrd. EUR konsortiiertes Finanzierungspaket in der größten Immobilientransaktion von CEE im Jahr 2019

Prag (ots/PRNewswire) - CTP und ein Konsortium aus dreiBankengruppen einigten sich auf ein Versicherungspaket in Höhe von1,9 Mrd. EUR für das tschechische Industrieportfolio von CTP, das aus200 Gebäuden und 2,7 Mio. m2 erstklassiger Industriefläche besteht.Bei der bisher größten Immobilientransaktion in Mittel- und Osteuropasehen die 7-Jahres-Darlehen die Refinanzierung bestehenderLiegenschaften in Höhe von 1,6 Mrd. EUR vor und erhöhen dieNeufinanzierung in Höhe von 269 Mio. EUR für Projekte, die in dennächsten 18 Monaten abgeschlossen werden sollen."Wir freuen uns, unsere kontinuierliche Zusammenarbeit und unserevertieften Beziehungen zu unseren wichtigsten Bankpartnern mit demAbschluss dieser Meilenstein-Konsortialkredittransaktion zubestätigen. Dieser Deal sichert unsere Finanzierung in derTschechischen Republik mittelfristig und wird uns wesentlich dabeihelfen, unser nächstes Ziel zu erreichen, nämlich unseren Grundbesitzauf 10 Millionen Quadratmeter zu erhöhen", so Remon Vos, CEO der CTPGroup.Die Transaktion konsolidiert 40 bestehende Darlehensverträge zueinem einzigen Konsortialkredit. "Die neue Kreditstruktur vereinfachtunsere bisherigen Finanzierungsvereinbarungen erheblich und macht unsfitter für die Zukunft. Wir können die Kreditverwaltung und-abwicklung rationalisieren und von einer sicheren Finanzierungunseres Industrieportfolios mittelfristig profitieren sowiezusätzlich unsere Finanzierung für die nächsten 18 Monate ergänzen",kommentierte Zden?k Raus, CTP CFO für die Tschechische Republik."Das Transaktionsvolumen von 1,9 Mrd. EUR macht den Deal zurbisher größten Immobilientransaktion in Mittel- und Osteuropa, nichtnur in der Tschechischen Republik. Alle Stakeholder -- insbesondereunsere Mieter -- profitieren von der stabilen und sicherenFinanzierung, die sich aus dieser Transaktion ergibt, so dass siesich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und CTP weiterhinmarktführende Dienstleistungen anbieten kann. Die starkenlangfristigen Beziehungen, die wir mit unseren Banken haben und diedurch diesen Deal bestätigt wurden, bilden die Grundlage für dieweitere Zusammenarbeit in Bezug auf unser CEE-Portfolio, das sich nunauf über 5,0 Mio. m2 beläuft", so Richard Wilkinson, CFO der Gruppe."Dieser Deal setzt einen neuen Maßstab fürImmobilienfinanzierungen in Mittel- und Osteuropa in Bezug auf Größeund Komplexität. Er unterstreicht die führende Position der CentralErste Group in der Region Mitteleuropa und der ?eská spo?itelna inder Tschechischen Republik. Dies war ein Deal, der unsereausgezeichnete und langfristige Beziehung mit CTP fortsetzt",erklärten Patrick Zehetmayr, Leiter der Immobilienfinanzierung beider Erste Group, und Pavel Krá?mar, Vorstandsmitglied der ?eskáspo?itelna."Wir freuen uns sehr, CTP bei diesem historischen Dealunterstützen zu können, der wieder einmal unsere Fähigkeit zeigt,unsere Kunden mit bahnbrechenden Finanzstrukturen zu unterstützen",so Matteo Pietropoli, Leiter CEE Financing bei UniCredit, undSlavomir Bea, Leiter der CIB in der Tschechischen Republik und derSlowakei bei UniCredit, in einer gemeinsamen Erklärung."Dieser Deal beweist erneut das Engagement der Société Généralefür die Region Mitteleuropa und der Komer?ní banka für dieTschechische Republik und unterstreicht die Fähigkeit unserer Gruppe,innovative und kreative Lösungen zu unterstützen, welche dieBedürfnisse unserer Kunden erfüllen. Die Größe und Komplexität diesesDeals boten einzigartige Herausforderungen und wir sind stolz darauf,sie gelöst zu haben. Diese Vereinbarung setzt einen neuen Standardfür die Finanzierung in Mittel- und Osteuropa und wir freuen unssehr, CTP unterstützt zu haben", erklärte Jean-Pierre Cherbit vonSociété Générale Corporate & Investment Banking und David Formánek,Vorstandsmitglied der Komer?ní banka.Die juristische Seite der Transaktion wurde im Auftrag von CTPdurch M&A und die Transaktionsanwältin Kv?ta Vojtová mitUnterstützung des lokalen Banken- und Unternehmensteams von CTPgehandhabt.Mandatierte Hauptarrangeure:Erste Group Bank AG und ?eská spo?itelna, a.s.,Société Générale S.A. und Komer?ní banka, a.s.,UniCredit S.p.A. und UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Bevollmächtigter:Komer?ní banka, a.s. (Radim Exner, Ladislav Malina)Sicherheitbevollmächtigter:Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)Externe Berater:Für CTP:Juristische Dienstleistungen: Clifford Chance Prague LLP (MilosFelgr, Marian Husár)Finanzberater: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)Für die unterzeichnenden Banken:Juristische Dienstleistungen: White & Case s.r.o., advokátní kancelá?(Jan Linda, Václav Kubr)Steuer-/Finanzberater: KPMG ?eská Republika s.r.o. (Petr Toman, PavelFalout)Technische Berater: Arcadis Czech Republic s.r.o. (Jan Podzimek, JanJur?í?ek)Bewertung: CBRE s.r.o. (Russell Swain), Jones Lang Lasalle s.r.o.(Jan Zibura)Für den Sicherheitsbeauftragten:Juristische Dienstleistungen: DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam,Petr Koblovský)Notarielle Dienstleistungen:JUDr. Helena Divisová (Martin Divis)Über CTP (https://www.ctp.eu/company/about-us/)CTP ist ein alle Dienstleistungen abdeckender, gewerblicherImmobilienentwickler und -verwalter, spezialisiert auf die Errichtungund Verwaltung von nach Kundenwunsch gestaltetenHigh-Tech-Business-Parks für führende ausländische und inländischeUnternehmen, die strategische Investitionen in seine neuen odererweiterten Geschäftsprojekte tätigen. CTP ist Eigentümer des CTParkNetwork, des größten integrierten Systems von Premium-Businessparksin Mittel- und Osteuropa, mit über 5,0 Millionen Quadratmetern vonImmobilien der A-Klasse an mehr als 90 strategischen Standorten inacht Ländern.