CTG (Crestwood Technology Group) wächst weiter und ernennt Elyse Tenney zum VP Business Development - Aviation

Yonkers, New York (ots/PRNewswire) - CTG (Crestwood TechnologyGroup) gab heute eine Investition in das zukünftige Wachstum aufgrundder steigenden Nachfrage nach kritischen Teilen und Materialien fürdie zivile Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie bekannt.Die neu eingestellte Elyse Tenney, VP Business DevelopmentCommercial Aviation, Global, wird von Arizona aus dieWachstumsstrategie von CTG im Bereich Luftverkehr leiten. ElyseTenney, ehemals Gründerin und Präsidentin von Aerodyne GlobalTrading, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in derLuftfahrtindustrie und unterstützt private und kommerzielleFluggesellschaften und Wartungsunternehmen bei der AOG- undWartungsteilversorgung, Forschung, Preisgestaltung undMarktforschung.Informationen zu CTGCTG (Crestwood Technology Group, Corp) bietetSupply-Chain-Lösungen an, die die Sicherheit, Verfügbarkeit undBetriebsbereitschaft von Flotten und Systemen sicherstellen. Wirsind ein führender Anbieter von Lösungen für Teile-, Material- undObsoleszenzmanagement und arbeiten mit den weltweit größtenFluggesellschaften, Wartungs-, Reparatur- undÜberholungsdienstleistern, Flugzeugherstellern und demVerteidigungsministerium und seinen Auftragnehmern.CTG unterhält einen äußerst umfangreichen Vor-Ort-Bestand anTeilen für Starrflügler, Drehflügler, Kraftwerk- undBodenversorgungsanlagen. Wir spezialisieren uns auf die Beschaffungvon Verbrauchsmaterialien, Drehteilen und Betriebsmitteln sowieKitting- und Werkzeugausstattung, Bestandsmanagement undAOG-Dienstleistungen.Unternehmen wie Sikorsky, Boeing und Lockheed Martin schätzen dasEngagement von CTG und haben das Unternehmen für seine Qualität undseinen Kundenservice ausgezeichnet. CTG ist das erste und einzigeVertriebsunternehmen in der Branche, das aufgrund seinerunübertroffenen Qualitätsmanagement- und Kontrollstandards fürLieferanten und Vertriebsunternehmen im Luftfahrtbereich mit derAC7402-CAAP-Akkreditierung (Counterfeit Avoidance AccreditationProgram) ausgezeichnet wurde, eine Zertifizierung, die sowohl vonKunden als auch innerhalb der Branche Anerkennung findet.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.CTGNOW.comLesen Sie mehr zum Thema CAAP. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2633413-1&h=3511817957&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2633413-1%26h%3D4294876168%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fp-r-i.org%252Fother-programs%252Fcaap%252F%26a%3DRead%2Babout%2BCAAP.&a=Lesen+Sie+mehr+zum+Thema+CAAP.)Pressekontakt:Ann Marie SheerSr Director Marketingamsheer@ctgnow.comOriginal-Content von: Crestwood Technology Group (CTG), übermittelt durch news aktuell