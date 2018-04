CTEK wird den Markt für Elektrofahrzeuge im Sturm erobern

Vikmanshyttan, Schweden (ots/PRNewswire) -CTEK betritt durch die Übernahme von Chargestorm AB den Markt fürElektrofahrzeugeCTEK, eine führende globale Marke für die Pflege und Wartung vonFahrzeugbatterien, gab heute den Kauf von Chargestorm AB bekannt,einem marktführenden schwedischen Entwickler von Produkten undSystemen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/683523/Chargestorm.jpg )CTEK ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen fürBatteriemanagement und mit dem Eintritt in den Markt fürElektrofahrzeuge kann CTEK seine solide Basis weiter ausbauen und indiesem dynamischen, wachsenden Markt vorne mitspielen.Diese Entscheidung fiel zu einem Zeitpunkt, an demFahrzeughersteller sich darauf vorbereiten, Rekordbeträge in dieForschung und Entwicklung rund um E-Mobilität zu stecken. DieKundennachfrage nach umweltfreundlicheren Fahrzeugen wächst stetig,während die Kosten für die Anschaffung und Wartung vonElektrofahrzeugen sinken.Jon Lind, Vorstandsvorsitzender von CTEK: "Die Übernahme desGeschäftsbereichs zum Laden von Elektrofahrzeugen von Chargestorm ABwird unsere Geschäftsfelder ausweiten und es uns ermöglichen, einenneuen Markt zu betreten, der sehr schnell wächst."Jon Lind weiter: "Unsere neuen Kollegen von Chargestorm tragenzusätzliche Erfahrung zu unserem Unternehmen bei und werden es unsermöglichen, die modernsten Aufladelösungen für Elektrofahrzeuge zuentwickeln. Wir möchten auf ihren bereits erreichten Ergebnissen imBereich der Energie- und Einrichtungsmärkte hier in Skandinavienaufbauen. Wir verfügen über bewährte Fähigkeiten und guteVerbindungen zu Fahrzeugherstellern, mit denen wir die Entwicklung,Herstellung und den Vertrieb von Produkten und Systemen fürElektrofahrzeuge auf globaler Ebene vorantreiben können."Tomas Wolf, Präsident von Chargestorm: "Man kann sagen, dassSkandinavien einer der größten Märkte für Elektrofahrzeuge weltweitist und daher ergibt es nur Sinn, dass zwei skandinavische Firmensich zusammenschließen, um die globale Reichweite vonElektrofahrzeugen zu steigern. Durch die Kombination aus derhochmodernen Technologie von Chargestorm und unserer weltweitbekannten Erfahrung im Laden von Batterien haben wir mehr Ressourcenund können die Grenzen im Bereich Forschung und Entwicklungerweitern, um neue, aufregende und innovative Produkte auf den Marktzu bringen."Jon Lind kommentierte: "Es gibt viele Synergien zwischen denbeiden Unternehmen. Wir haben dieselben zentralen Werte hinsichtlichQualität, Sicherheit, einfacher Verwendung und Maximierung derBatterieleistung. Wir freuen uns darauf, eine starke Partnerschaftmit den Kunden von Chargestorm aufzubauen und diese aufregende neueTechnologie unseren Bestandskunden vorzustellen."Chargestorm ist der größte Hersteller von Aufladelösungen fürElektrofahrzeuge in Skandinavien und durch die Übernahme durch CTEKwerden die Produkte von Chargestorm einem weltweiten Publikumzugänglich gemacht.Weitere Informationen zu dieser Übernahme finden Sie unterhttp://www.ctek.com/chargestormInformationen zu CTEK- CTEK ist eine führende globale Marke für die Pflege und Wartung vonFahrzeugbatterien.- CTEK ist weltweit ein Vorreiter in den BereichenBatterietechnologie, Batterieaufladegeräte und Batteriepflege undhat sich einen Ruf erarbeitet, neue Produkte zuerst auf den Marktzu bringen.- CTEK wurde 1997 gegründet und verkauft heute über eine MillionAufladegeräte jährlich in über 70 Länder.- CTEK-Ladegeräte verwenden patentierte Technologie, umsicherzustellen, dass die Ladegeräte alle Arten von Blei- undLithiumbatterien (LiFePO4) schnell, einfach und sicherkonditionieren, aufladen und pflegen.- CTEK liefert Ladegeräte an die weltweit bekanntesten Hersteller wieAudi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren,Mercedes, Porsche und Rolls-Royce.SEHEN SIE SICH FÜR WEITERE INFORMATIONEN ZU CTEK UNSER VIDEO AN(HIER KLICKEN) (https://www.youtube.com/user/CTEKChargers)Informationen zu CHARGESTORMChargestorm ist ein ausgezeichneter schwedischer Entwickler undHersteller von Produkten und Systemen für das Aufladen vonElektrofahrzeugen.Chargestorm AB wurde 2009 gegründet und ist ein schnell wachsendesUnternehmen in Privatbesitz. Die Kunden kommen aus verschiedenenBranchen und Sektoren wie örtliche Regierungsorganisationen,Energieunternehmen, Mieter-Eigentümer-Wohnungsbaugesellschaften,Privatsektor und Grundstückseigentümer.Bis heute hat Chargestorm bereits 22.000 inländische undkommerzielle Ladestationen mit durchschnittlich 4.000 Ladevorgängenpro Tag hergestellt. Das ergibt ca. 600.000 ohne fossile Brennstoffezurückgelegte Kilometer pro Woche.Pressekontakt:Katharine ParkerPR & Externe KommunikationsleiterinTel.: +44(0)7974-141266E-Mail: katharine.parker@ctek.comOriginal-Content von: CTEK, übermittelt durch news aktuell