CTEK und Cadex schließen Partnerschaft, um die Diagnose von Automobilbatterien neu zu definieren

Vikmanshyttan, Schweden (ots/PRNewswire) - CTEK Sweden AB, eineführende globale Marke für Batteriemanagement-Lösungen, und CadexElectronics Inc., ein führender Anbieter vonBatteriediagnostik-Lösungen, haben heute eine bahnbrechendestrategische Partnerschaft angekündigt. Mit dieser Vereinbarungwerden sich zwei technische Pionierunternehmen zusammenschließen, umeinen revolutionären Ansatz für Batterietests in der Automobilbranchezu liefern.Mit dem Fokus auf OEMs und professionelle unabhängige Werkstättenund Vertragshändler wird die Partnerschaft neue Lösungen fürAufladung, Wartung und Tests liefern, um Kunden die effizienteste,genauste und zuverlässigste Batterietestausrüstung zu geben, dieverfügbar ist.Die patentierte zweite Generation der Testvorrichtung SPECTRO(TM),entwickelt von Cadex, wird im Mittelpunkt einer breiten Palette voninnovativen Diagnostikprodukten stehen. Die beiden Unternehmen werdenihr technisches und marktspezifisches Fachwissen zusammenbringen, umeine Familie von Diagnostikprodukten um diese bahnbrechendeSPECTRO(TM)-Technologie herum zu erstellen.Henk Lubberts, Global Director, OE bei CTEK, erklärte:"Batterietests sind einer unserer Schwerpunkte, und wir suchten nacheinem Partner mit dem gleichen Innovationshunger wie wir ihn haben.Cadex hat eine starke Erfolgsbilanz in einer breiten Palette vonAnwendungen vorzuweisen, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit anvorderster Stelle stehen. Das Unternehmen ist die perfekte Ergänzungfür CTEK, da es die gleichen zentralen Werte und den gleicheninnovativen Ansatz für neue Technologie wie wir hat."Markus Pauli, COO bei Cadex, fügte hinzu: "CTEK verfügt übereinzigartige Kenntnisse über den Markt für Batterieaufladung und-wartung und hat einen guten Ruf für seine hochmodernen Produkte undseine fehlerfreie Ausführung. Wir werden in Partnerschaft mit CTEKoptimal aufgestellt sein, um die revolutionäreSPECTRO(TM)-Technologie in einer Reihe von Diagnostikprodukten zuintegrieren und sie der Automobilbranche bereitzustellen. Wir sindbegeistert über die Partnerschaft mit CTEK, durch die wir einen neuenStandard für Effizienz und Genauigkeit beim Testen von Autobatterienaufstellen wollen.Henk Lubberts weiter: "Es ist eine für beide Seiten sehrvorteilhafte Beziehung, in der wir unser Fachwissen teilen können, umunsere aktuellen Produkte zu verbessern. Sie gibt uns außerdem dieGelegenheit, interessante neue Produkte in bestehenden und neuenMärkten zu entwerfen, zu entwickeln und zu fertigen. Wir sindwirklich begeistert von dieser Partnerschaft."CTEK freut sich, Cadex vom Dienstag, dem 5. November, bisDonnerstag, dem 7. November, auf der Messe AAPEX in Las Vegas anStand Nummer 2876 willkommen zu heißen.