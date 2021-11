CTEK bringt ein revolutionäres neues Batterielade- und Wartungsgerät mit APTO-Technologie auf den Markt

Vikmanshyttan, Schweden (ots/PRNewswire) -CS ONE: super intelligent, super sicher und super einfach zu bedienenCTEK AB, eine weltweit führende Marke für Ladelösungen für Fahrzeuge, hat heute im Handel und online das CS ONE vorgestellt, ein revolutionäres und leistungsstarkes neues Batterielade- (https://www.ctek.com/uk/battery-chargers-12v-24v/cs-one-uk) und Wartungsgerät mit APTO(TM) (Adaptive Charging) Technologie, das ab sofort in ganz Europa erhältlich ist. Das CS ONE ist das intelligenteste Batterieladegerät, das CTEK je hergestellt hat - die hochmoderne APTO-Technologie übernimmt das gesamte Denken für Sie, ohne dass Sie sich Gedanken über Batterietyp, Größe oder sogar positive und negative Klemmen machen müssen, so dass es auch extrem sicher und einfach zu bedienen ist.Das CS ONE ist super intelligent und liefert automatisch Lade- und Konditionierungsprogramme für jede 12-V-Blei-Säure- oder Lithium-Batterie, ohne dass Sie einen Modus auswählen oder eine Taste drücken müssen. Die CS ONE ist mit funken- und polaritätsfreien Klemmen ausgestattet, die Plus- und Minuspole automatisch erkennen, so dass Sie nie wieder eine falsche Verbindung herstellen und sich keine Sorgen machen müssen, dass sich die Klemmen beim Anschließen berühren. Eine übersichtliche Countdown-Anzeige zeigt deutlich an, wie lange es noch dauert, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist, und sogar, wann man eine leeren Batterie wieder starten kann.Die von CTEK speziell entwickelte APTO-Technologie wird das Laden von Batterien revolutionieren, indem sie zunächst mit der Batterie kommuniziert, um Größe, Chemie und Zustand zu ermitteln, bevor sie automatisch ein maßgeschneidertes Ladeprogramm (2-8 Ampere) bereitstellt, um die Leistung der Batterie zu maximieren. Ein eingebauter Temperatursensor passt die Ausgangsspannung sowohl bei kalten als auch bei warmen Temperaturen automatisch an, um die schnellsten und sichersten Ladezeiten zu gewährleisten.Die kostenlos herunterladbare CTEK-App bietet zusätzliche Funktionen wie "RECOND" zur Wiederherstellung der Batteriespannung, "WAKE UP" für Lithiumbatterien mit Unterspannungsschutz (UVP) oder um tiefentladene Blei-Säure-Batterien wieder zum Leben zu erwecken und "SUPPLY", um CS ONE in eine 12-V-Versorgung zu verwandeln.Jon Lind, CEO von CTEK, sagte: "Wir freuen uns sehr, das Produkt CTEK CS ONE auf den Markt zu bringen, das einen völlig neuen, revolutionären Ansatz zur Batteriepflege verfolgt. Wir waren die Ersten auf dem Markt, die intelligentes Laden angeboten haben, und jetzt haben wir dank unserer revolutionären APTO-Technologie das erste vollständig adaptive Ladegerät auf den Markt gebracht. Und dank dieser Technologie ist smart einfach geworden und einfach ist smart geworden! Das CS ONE geht über das herkömmliche mehrstufige Laden hinaus - es ist das intelligenteste, vollständig adaptive Ladegerät der Welt, das wirklich alles für Sie erledigt. Und mit der Einführung der polaritätsfreien Klemmen ist es so sicher und einfach in der Anwendung."Das CS ONE ist für Autos, Motorräder, Freizeitfahrzeuge, Lieferwagen und Boote geeignet. Es ist einfach zu bedienen, es müssen keine Modi ausgewählt werden - einfach anschließen und das CS ONE erledigt den Rest. Es ist das ultimative Batterieladegerät, -konditionierer und -wartungsgerät, das auf unbestimmte Zeit an der Batterie verbleiben kann, um sicherzustellen, dass Ihr Fahrzeug immer einsatzbereit ist, wenn Sie es sind.Wesentliche Merkmale:- Super intelligent und super einfach: Sie müssen keine Tasten drücken oder Modi auswählen - schließen Sie CS ONE einfach an eine beliebige 12-V-Bleisäure- oder Lithiumbatterie (LiFePO4) an und lassen Sie es einfach seine Arbeit machen.- Adaptive Ladetechnologie (APTO): Es ermittelt automatisch den Typ und die Größe Ihrer Batterie sowie deren Bedarf und liefert dann ein individuelles Ladeprogramm mit der für Ihre Batterie am besten geeigneten Ladung.- Polaritätsfreie Klemmen: Einfach eine Klemme an jedem Ladepunkt anbringen und der CS ONE erkennt automatisch, welcher der Plus- und welcher der Minuspol ist.- Erkennung schlechter Zellen: Der CS ONE kann erkennen, ob Ihre Batterie nicht geladen werden kann - und benachrichtigt Sie.- Leicht verständliches Display: Die Countdown-Anzeige zeigt an, wann Sie Ihre Batterie wieder einschalten können und wie lange es noch dauert, bis sie vollständig geladen ist- Zusätzliche Funktionen: Schalten Sie zusätzliche Programme / Funktionen über die kostenlos herunterladbare CTEK App frei:- RECOND-Modus stellt die Batterielebensdauer wieder her und rekonditioniert leere oder tiefentladene Batterien- WAKE UP für Lithiumbatterien mit Unterspannungsschutz (UVP) oder um tiefentladene Blei-Säure-Batterien (bis zu 0 V) wieder zum Leben zu erwecken- SUPPLY-Modus verwandelt das CS ONE in eine 12-V-Stromversorgung, um die Fahrzeugeinstellungen zu sichern, falls Sie die Batterie entfernen müssen- Erweiterte Einstellungen zur Überwachung der vom Ladegerät gelieferten Spannungen und Ampere- LED-Helligkeit des Ladegeräts einstellen- Zubehör: neu gestalteter U-Terminal-Anschluss für leichteren Zugang zur Batterie, Gummipuffer, Wandhalterung und Adapter für die Kompatibilität mit dem gesamten vorhandenen CTEK-Zubehör- CS FREE wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefertWeitere Informationen über das CS ONE finden Sie unter www.ctek.comPressekontakt:Katharine ParkerPR-ManagerE-Mail: Katharine.parker@ctek.com+44 7974141266Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1672701/CS_ONE.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1294898/CTEK_Logo.jpgOriginal-Content von: CTEK AB, übermittelt durch news aktuell