CTEK bietet Autofahrern Rat zur Pflege einer Autobatterie, auch wenn ein Fahrzeug wochen- oder monatelang nicht bewegt wurde

Vikmanshyttan, Schweden (ots/PRNewswire) - In Zeiten wie diesen, wo viele von uns unter Quarantäne stehen und Städte sich im Lockdown befinden, sollte man meinen, dass unsere Fahrzeuge nicht unbedingt an der Spitze unserer Prioritäten stehen. CTEK, eine führende globale Marke für die Pflege und Wartung von Fahrzeugbatterien, berichtet jedoch über eine beispiellose Zahl von Anfragen von Autobesitzern aus aller Welt, die wissen möchten, wie sie ihre Batterie am besten pflegen können, wenn ihr Fahrzeug über einen längeren Zeitraum abgestellt ist.Dazu Tony Zeal, Global Training Manager bei CTEK: "Wir haben enorm viele Fragen von Menschen erhalten, die sich vor dem unerfreulichen Ärgernis einer leeren Batterie schützen möchten. Sie wollen sicherstellen, dass die Batterie aufgeladen und ihr Fahrzeug fahrbereit ist, wenn sie es wieder benutzen können."Dazu gibt Tony Zeal Informationen und Tipps, was zu beachten ist und wie man seine Fahrzeugbatterie am besten pflegt, wenn des Fahrzeug geparkt ist und nicht gefahren wird.- Eine CTEK-Studie hat ergeben, dass 51 % der heute auf der Straße fahrenden Autos eine Batterie haben, die Aufmerksamkeit erfordert - das heißt, dass sie aufgeladen oder ausgetauscht werden muss. - Moderne Fahrzeuge haben zahlreiche Bordcomputer und Sicherheitssysteme, wie zum Beispiel Alarme, Wegfahrsperren und Tracker. Das bedeutet, dass die Batterie schnell leer werden kann. Eine normale 12-V-Blei-Säure-Batterie, die einfach nur im Lager liegt, ist bereits nach 6 Monaten* nicht mehr in der Lage, ein Fahrzeug zu starten. Man kann sich also vorstellen, wie viel schneller sie sich erst bei all den zusätzlichen elektronischen Verbrauchern im Fahrzeug entlädt. - Berichte aus Flughafen-Parkhäusern zeigen, dass die Zahl der Personen, die nach einem ein- oder zweiwöchigen Urlaub zu ihrem Fahrzeug zurückkehren, um eine leere Batterie vorzufinden, gestiegen ist. Wenn nun die Fahrzeuge nicht wochen-, sondern monatelang stehen, ist die Situation erheblich schlechter. - Um dies zu vermeiden, ist eine proaktive Batteriepflege erforderlich, damit die Batterie, wenn das Fahrzeug wieder gefahren werden soll, geladen und einsatzbereit ist. So geht man auch nicht das Risiko ein, Starthilfe in Anspruch nehmen zu müssen, was die empfindliche Fahrzeugelektronik beschädigen kann. - Wenn das Fahrzeug neben einer Stromversorgung geparkt ist, empfiehlt es sich, ein intelligentes Batterieladegerät wie das CTEK MXS 5.0 (https://www.ctek.com/products/vehicle/mxs-5-0) an die Batterie anzuschließen, damit man sich keine Gedanken über ihren Ladezustand machen muss. - Wo es nicht möglich ist, ein Ladegerät dauerhaft anzuschließen, sollte man versuchen, die Fahrzeugbatterie einmal im Monat aufzuladen. Wird das Fahrzeug noch gelegentlich für wichtige Fahrten genutzt, empfiehlt es sich, den Motor vor dem Fahren eine Weile laufen zu lassen, um die Batterie zusätzlich zu laden.CTEK-Ladegeräte können über längere Zeiträume am Fahrzeug angeschlossen werden, sodass sie sich bei länger eingelagerten Fahrzeugen perfekt für die langfristige Wartung von Fahrzeugbatterien eignen. Durch die regelmäßige Verwendung eines intelligenten Batterieladegeräts wird die Lebensdauer der Batterie verlängert und die Batterieleistung maximiert.Klicken Sie hier (https://www.ctek.com/quarantine-charging) , um weitere Informationen über die Pflege einer eingelagerten Batterie zu erhalten.* Wenn eine herkömmliche Blei-Säure-Fahrzeugbatterie aus einem Fahrzeug ausgebaut wird, verliert sie etwa 0,1 V pro Monat. Das heißt, wenn das Fahrzeug also beispielsweise im März geparkt wird, beginnt der Zustand der Batterie sich ab Juni zu verschlechtern und im September kann das Fahrzeug möglicherweise schon nicht mehr starten.CTEK SWEDEN AB ist eine führende globale Marke im Bereich der Batteriepflege und des Energiemanagements. Mit seinem unvergleichlichen Wissen und kontinuierlichen Investitionen in die Innovation erweitert CTEK die Grenzen der Forschung und Entwicklung, um neue und einzigartige Batterieladetechnologien auf den Markt zu bringen.