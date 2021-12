CSafe Global gibt Übernahme von Softbox Systems zur Schaffung des weltweit führenden Anbieters von temperaturgesteuerten Versandlösungen bekannt

Finanztrends Video zu Silber



Dayton, Ohio und Long Crendon, England (ots/PRNewswire) -CSafe Global, der führende Anbieter von temperaturgeregelten Behälterlösungen für die Pharmaindustrie, gab heute die Übernahme von Softbox Systems, einem Anbieter von passiven temperaturgeregelten Verpackungslösungen für die Pharma-, Life-Science- und Kühlkettenlogistikindustrie bekannt, wodurch das passive Produktportfolio von CSafe deutlich bereichert wird. Zusammen bieten sie die umfassendste Suite von Thermoversandlösungen und werden zu einem One-Stop-Shop für alle pharmazeutischen Kühlketten-Versandanforderungen, was die Lieferung wichtiger temperaturempfindlicher Produkte, einschließlich Biologika der nächsten Generation, Zell- und Gentherapie und mRNA Therapien wie der COVID-19-Impfstoff, ermöglicht.Das kombinierte, weltweit unter der Marke CSafe operierende Unternehmen wird die einzige Kühlkettenplattform mit einem durchgängigen aktiven Luftfracht- und passiven temperaturgeführten Verpackungsgeschäft sein, die das gesamte Spektrum an Kühlkettenversandlösungen für die pharmazeutische und Life-Science-Branchen umfasst. Die angesehenen Softbox-Marken im passiven Containerbereich, wie SilverSkin, Silverpod und Tempcell, ergänzen das führende aktive Produktportfolio von CSafe, insbesondere im Bereich Luftfracht. Die Übernahme eröffnet Chancen für Innovationen und verbessert das nachhaltige und umweltfreundliche Angebot von CSafe mit neuen wiederverwendbaren und recycelbaren Paletten- und Paketlösungen.Auf der ganzen Welt beschleunigt eine große Branchenpipeline lebensrettender pharmazeutischer Therapien mit strengen Temperaturprofilen den Bedarf an zuverlässigen, temperaturkontrollierten Versandlösungen. Darüber hinaus erfordern zukünftige pharmazeutische Fortschritte eine neue Generation qualifizierter, zweckdienlicher Verpackungen zusammen mit einer ausgeklügelten Tracking-Technologie, die den Kunden auch dabei hilft, ihre Nachhaltigkeits- und Recyclingziele zu erreichen.„Durch diese Kombination sind wir der Partner der Wahl für die Kühlkettenlieferung hochwertiger, temperaturempfindlicher pharmazeutischer Therapien. Sowohl CSafe als auch Softbox haben sich als zuverlässige Partner für Kunden erwiesen, die einen sicheren Weg suchen, ihre lebensverbessernden Produkte weltweit zu liefern", sagte Patrick Schafer, CEO von CSafe. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden jetzt eine Plattform anbieten zu können, die alles von hochwertigsten Verpackungen bis hin zu KI-fähiger thermischer und kinetischer Überwachung und Logistikmanagement bietet."„Unsere Geschäfte basieren alle auf einer Verpflichtung zu exzellentem Kundenservice und hoher Produktqualität, was diese Kombination zu einer natürlichen Ergänzung machte", sagte Kevin Valentine, CEO von Softbox. „Gemeinsam arbeiten wir mit Stolz weiterhin mit unseren globalen Pharmakunden zusammen, um die besten Lösungen für ihre sich entwickelnden Kühlketten-Versandanforderungen zu entwickeln und bereitzustellen und die Lieferung temperaturempfindlicher lebensrettender Medikamente und Impfstoffe zu ermöglichen.„Mit der Ergänzung des Softbox-Produktportfolios stärkt CSafe seine globale Infrastruktur im Luft- und Bodenbereich und erweitert gleichzeitig seine Angebote für die Paketzustellung, die alle von der fortschrittlichsten Technologieinfrastruktur unterstützt werden", sagte Todd Abbrecht, Co-CEO von Thomas H. Lee Partners, das 2016 erstmals in CSafe investierte. „Wir sehen eine unglaubliche Chance für das zusammengeführte Unternehmen, als internationaler Partner der Wahl für Kühlkettenversandlösungen zu fungieren und an der Innovationsspitze in der Branche zu bleiben."„Die Übernahme von Softbox fördert die CSafe-Strategie, der führende Anbieter von Kühlkettenlösungen mit einer umfassenden Palette von Produkten und Dienstleistungen zu sein, um die Bedürfnisse seiner Pharmakunden auf der ganzen Welt zu erfüllen", sagte Ben Magnano, Co-Managing Partner von Frazier Healthcare Partners. „CSafe ist eine hervorragende Plattform, auf der wir aufbauen können, und wir werden zusammen mit unseren Partnern bei THL weiterhin Investitionen tätigen, um die führende Position des Unternehmens im Bereich pharmazeutischen Kühlkette weiter zu stärken."Im Rahmen der Übernahme wird Kevin Valentine, CEO von Softbox die Rolle des Präsidenten der Passive Temperature Controlled Packaging Division von CSafe übernehmen.Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.lconaway@csafeglobal.comPressekontakt:Für CSafe Global und Softbox Systems:Lori Conaway+1 405 633 2344lconaway@csafeglobal.comCSafe Global bietet weltweit End-to-End-Thermoversandlösungen für die Pharma- und Life-Science-Branche. Als Brancheninnovator ist CSafe der einzige Anbieter sowohl aktiver als auch passiver Lösungen und bietet KI-gestützte Mietprognosen, um die aktive Containerverfügbarkeit und Echtzeit-Sendungstransparenz für aktive und passive Container sicherzustellen. CSafe bietet branchenführende Wartungs- und Wiederverwendungsprogramme, die eine überlegene Produktleistung und Ausrichtung auf die Nachhaltigkeitsziele der Kunden gewährleisten. Mit einer Präsenz in 150 Ländern, einem 24/7-Support und einer 100-prozentigen Containerverfügbarkeit ist CSafe gut aufgestellt, um als bevorzugter Kühlketten-Partner zu dienen. csafeglobal.comSoftbox ist ein preisgekrönter Innovator für temperaturkontrollierte Verpackungen, der seit über 25 Jahren leistungsstarke passive temperaturkontrollierte Verpackungslösungen entwickelt und produziert. Von unseren strategisch günstig gelegenen globalen Produktionsstandorten in Europa, Amerika, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum aus bieten wir unseren Kunden gleichbleibende Qualität. Wir haben langjährige Partnerschaften mit den weltweit führenden Pharma-, klinischen Forschungs-, Biotech- und Logistikunternehmen geschlossen und stützen uns auf innovatives Denken, um die Herausforderungen zu meistern, mit denen unsere Kunden beim Kühlketten-Management beim Versand temperaturempfindlicher klinischer Studien und kommerzialisierter Produkte konfrontiert sind. Weitere Informationen über Softbox finden Sie unter www.softboxsystems.comThomas H. Lee Partners, L.P. („THL") ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die ausschließlich in mittelständische Wachstumsunternehmen in drei Sektoren investiert: Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen sowie Technologie- und Geschäftslösungen. THL verbindet tiefgreifende Branchenexpertise durch unseren Identified Sector Opportunity („ISO")-Prozess mit dedizierten internen Betriebsressourcen unserer Strategic Resource Group („SRG"), um in Partnerschaft mit dem Management großartige Unternehmen von bleibendem Wert zu transformieren und aufzubauen. Das Fachwissen und die Ressourcen der Firma helfen beim Aufbau großartiger Unternehmen mit dem Ziel, das Wachstum zu beschleunigen, den Betrieb zu verbessern und langfristig nachhaltigen Wert zu steigern. Seit 1974 hat THL mehr als 30 Milliarden US-Dollar Eigenkapital aufgenommen, in über 160 Unternehmen investiert und mehr als 500 zusätzliche Akquisitionen abgeschlossen, die einen Gesamtunternehmenswert von über 210 Milliarden US-Dollar darstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thl.com.Frazier Healthcare Partners wurde 1991 gegründet und ist ein führender Anbieter von Wachstums- und Risikokapital für Gesundheitsunternehmen. Mit einem Gesamtkapital von über 7 Milliarden US-Dollar hat Frazier in mehr als 200 Unternehmen mit Transaktionsarten investiert, die von der Übernahme profitabler Gesundheitsdienstleistungsunternehmen bis hin zu Risikokapital und Unternehmensgründungen reichen. Die Philosophie von Frazier umfasst die Zusammenarbeit mit starken Managementteams und die gleichzeitige Nutzung seiner internen Betriebsressourcen und seines Netzwerks, um außergewöhnliche Unternehmen aufzubauen. Frazier hat Niederlassungen in Seattle, WA, und Menlo Park, CA, und investiert breitgefächert in den USA, Kanada und Europa. Weitere Informationen über Frazier Healthcare Partners finden Sie unter www.frazierhealthcare.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1710412/Softbox_Sytems_and_CSafe_Global_Logo.jpgOriginal-Content von: CSafe Global, übermittelt durch news aktuell