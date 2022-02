CSafe Global gibt die Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds bekannt

Dayton, Ohio (ots/PRNewswire) -Joe Newell tritt in den Vorstand ein, um die Lieferkette für Zell- und Gentherapien weiter zu verbessernCSafe Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3452919-1&h=1257451635&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3452919-1%26h%3D2587996363%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcsafeglobal.com%252F%26a%3DCSafe%2BGlobal&a=CSafe+Global), der Innovationsführer bei temperaturkontrollierten Containerlösungen für den Transport von lebenswichtigen Arzneimitteln, gab heute bekannt, dass Joe Newell in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde. Mit dieser Ernennung wird der Vorstand aus 9 Mitgliedern bestehen.„Wir freuen uns, Joe Newell im Vorstand von CSafe begrüßen zu können", sagte Patrick Schafer, CEO und Vorstandsmitglied von CSafe. „Seine umfangreiche Erfahrung in der gesamten Biopharma-Industrie, einschließlich seiner umfassenden Kenntnisse im Bereich der Zell- und Gentherapien, wird für CSafe beim Ausbau unseres Geschäfts in diesem Sektor und beim Vorantreiben unserer Mission, Patienten mit lebensverbessernden Produkten sicher zu versorgen, von unschätzbarem Wert sein."„Joe Newell ist eine wichtige Ergänzung für unseren Vorstand", sagte Bill Mitchell, Chairman of the Board von CSafe und als „Executive in Residence" beratend tätig für Frazier Healthcare Partners. „Die Erweiterung unseres Portfolios, um den einzigartigen Bedürfnissen des Zell- und Gentherapiemarktes gerecht zu werden, war ein zentraler strategischer Schwerpunkt für CSafe. Die fachkundige Beratung von Joe Newell in diesem Bereich wird dazu beitragen, unsere Expansion einer wirklich kundenzentrierten Lösung zu beschleunigen."Herr Newell hat seine fast 30-jährige Karriere in der pharmazeutischen und biowissenschaftlichen Industrie verbracht. Zuletzt war er Chief Operations Officer bei Atara Biotherapeutics, einem Pionier auf dem Gebiet der allogenen T-Zell-Immuntherapien für Patienten mit schweren Erkrankungen, darunter hämatologische Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen und solide Tumore. Bei Atara leitete er die Bereiche Prozesswissenschaften, Fertigung, Qualität, Programm-Management, Allianzmanagement und Unternehmensdienstleistungen. Bevor er zu Atara kam, hatte Herr Newell Führungspositionen in den Bereichen Herstellung, Betrieb, Lieferkette und Logistik bei mehreren branchenführenden Unternehmen für Arzneimittelentwicklung und Pharmadienstleistungen inne, darunter Alexion Pharmaceuticals, Amgen, Catalent Pharma Services und Cardinal Health. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Biologie von der California State Polytechnic University - Pomona.„Ich freue mich sehr darauf, dem Vorstand von CSafe Global beizutreten und mit einem erfahrenen und äußerst erfolgreichen Führungsteam zusammenzuarbeiten," sagte Joe Newell. „CSafe ist ein auftragsorientiertes Unternehmen, das mit Grundwerten, die ich schätze, und einer echten Leidenschaft für Qualität und Service geführt wird. Das Unternehmen ist gut positioniert, um eine unübertroffene, ganzheitliche Lösung für die Kühlkette von Zell- und Gentherapien und ein Vertriebsnetz anzubieten, das dazu beiträgt, dass diese wichtigen lebensrettenden Therapien die Patienten erreichen können, die sie benötigen.lconaway@csafeglobal.comPressekontakt:Lori ConawayGlobal Marketing Communications+1 405.633.2344lconaway@csafeglobal.comCSafe Global fertigt und vertreibt eine umfassende Palette von Verpackungslösungen für die Kühlkette, um den Bedarf von Pharma- und Life Science-Unternehmen weltweit zu bedienen. Als Innovator in seiner Branche bietet CSafe eine KI-gestützte Mietprognose, um die Verfügbarkeit aktiver Container zu gewährleisten, und eine Echtzeit-Sendungsübersicht für Kunden, um Sendungen zu überwachen und bei Bedarf einzugreifen, um eine Nutzlast zu erhalten. CSafe bietet branchenführende Wartungs- und Wiederverwendungsprogramme für aktive und passive Behälter an, so dass den Kunden bei jeder Lieferung eine überlegene Produktleistung zugesichert wird, die auch die Nachhaltigkeitsziele der Kunden erfüllt. Eine Präsenz in 150 Ländern und Rund-um-die-Uhr-Support sowie eine 100-prozentige Garantie für Containerverfügbarkeit macht CSafe zum Partner der Wahl für die anspruchsvollsten Kunden in der Kühlkette. csafeglobal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1752734/CSafe_Global_Joe_Newell.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_Logo.jpgOriginal-Content von: CSafe Global, übermittelt durch news aktuell