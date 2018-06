CS schliesst Vereinbarung zu Lehman-Fall ab – Geringer finanzieller Einfluss

Zürich (awp) - Die Credit Suisse hat in den USA im Rechtsstreit aus dem Jahr 2009 rund um die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers eine Einigung erzielt. Wie bereits Ende Mai in Agenturmeldungen beschrieben, fallen die von der CS ursprünglich gestellten Forderungen an die Abwicklungsgesellschaft der 2008 Pleite gegangenen US-Bank tiefer als ursprünglich gefordert aus.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten