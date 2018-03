CS hebt Prognose für Schweizer BIP an – “Mini-Boom” dank guter Weltkonjunktur

Zürich (awp) - Die Ökonomen der Credit Suisse (CS) heben ihre Prognose für das Schweizer BIP an. Neu erwarten sie im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,2%, nachdem sie zuvor von einem Anstieg um 1,7% ausgegangen waren. Die Hauptwachstumstreiber für die Schweizer Wirtschaft orten sie in der guten Nachfrage aus dem Ausland und in mehr Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen. Von der Schweizerische ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten