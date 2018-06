CS-Präsident Rohner stärkt Konzernchef Tidjane Thiam den Rücken

Zürich (awp) - Der Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse (CS), Urs Rohner, hat in einem Interview dem Konzernchef Tidjane Thiam den Rücken gestärkt. Er ist überzeugt, dass Thiam auch nach Abschluss des Drei-Jahres-Sanierungsplans per Ende 2018 an Bord bleibt.

"Tidjane wird die Firma weiterentwickeln und die Früchte seiner Arbeit jetzt ernten können", sagte Rohner in einem Interview mit der "Handelszeitung" (Vorabdruck Ausgabe 7.5.). ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten