CS (Lux) FundSelection Bal EUR B: Wie lange geht das noch so weiter?

Wie sieht es mit der Performance seit dem 52 Wochenhoch aus? Mit 153,23 Euro erreichte der Fond am 22. November 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. 7 Tage sind vergangenen und seither fiel der Kurs um -0,76 Prozent. Die CS (Lux) FundSelection Bal EUR B Anleger brauchen also einen langen Atem und müssen auf eine Gegenreaktion der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung