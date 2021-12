CS Invm Fds 2 – Credit Suisse Lux European Dividend Plus Equity Fund A EUR: Jetzt günstig einsteigen?

Die Analyse des 52 Wochenhochs bietet Investoren oftmals einen guten Anhaltspunkt. Mit 16,65 Euro erreichte der Fond am 17. November 2021 den höchsten Kurs in den vergangenen 52 Wochen. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -1,44 Prozent. Die CS Invm Fds 2 – Credit Suisse Lux European Dividend Plus Equity Fund A EUR Investoren brauchen also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung