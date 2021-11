CS Investment Funds 3 – Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF: Ist alles im grünen Bereich?

Wie sieht es mit der Performance seit dem 52 Wochentief aus? CS Investment Funds 3 – Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 12. Oktober 2021 ein Kurstief von 132,86 Euro zu notieren. Seither stieg der Kurs um 0,91 Prozent in Richtung Norden. Das sind doch freudige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung