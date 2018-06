CS-Immobilienfonds schliesst Kapitalerhöhung ab – Aufnahme von 395,7 Mio Fr.

Zürich (awp) - Der Immobilienfonds Credit Suisse Real Estate Fund International hat wie angekündigt frisches Kapital am Markt aufgenommen. Der Fonds schliesst die Kapitalerhöhung mit dem Ende Mai in Aussicht gestellten Maximalbetrag von 395,7 Millionen Franken ab. Dabei seien über die Bezugsrechtsemission 359'695 neue Anteile zum Ausgabepreis von 1'100 Franken netto je Titel ausgegeben worden, teilte die Credit Suisse am Mittwoch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten