CS-Grossaktionär Katar erhöht Anteil

Zürich (awp) - Der Golfstaat Katar hat seine Beteiligung an der Credit Suisse ausgebaut. Laut einer am Samstag veröffentlichten Beteiligungsmeldung der Schweizer Börse SIX hält die Qatar Holding LLC nun Erwerbspositionen von 16,04 Prozent nach zuvor gemeldeten 15,91 Prozent. Der Anteil an Namenaktien liegt neu bei 5,07 Prozent. Im August vergangenen Jahres war dieser Wert unter die Meldeschwelle von 5 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten