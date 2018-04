CS-GV: Boni bei weitem nicht mehr so umstritten wie im vergangenen Jahr

Zürich (awp) - An der Generalversammlung der Credit Suisse haben die Boni bei weitem nicht mehr so hohe Wellen geworfen wie im Vorjahr. Der Vergütungsbericht 2017 wurde von den Aktionären am Freitag mit gut 80 Prozent der Stimmen angenommen. Im Vorjahr hatten die Anteilseigner der CS-Spitze eine schallende Ohrfeige verpasst und beim Vergütungsbericht nur mit 58 Prozent Ja gestimmt.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten