CSX Aktie: CSX strebt STB-Genehmigung der Pan Am Railways-Übernahme an!

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

Die östliche US-Eisenbahngesellschaft CSX (NASDAQ:CSX) hat das behördliche Verfahren für die Übernahme des New England Short-Line-Betreibers Pan Am Railways eingeleitet. CSX erhofft sich dadurch eine Stärkung seiner intermodalen Präsenz in der Region. Das Unternehmen hat am Donnerstag seinen Antrag bei der Verkehrsbehörde Surface Transportation Board eingereicht. Der Antrag beinhaltet sowohl die Übernahme des Pan Am Systems, zu dem Pan Am Railways ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung