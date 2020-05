CSX: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "CSX":

CSX weist am 28.05.2020, 13:59 Uhr einen Kurs von 73.6 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Eisenbahnen" geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für CSX entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei CSX aktuell 1,52. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene". CSX bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt CSX mit einer Rendite von -7,24 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Die "Straße und Schiene"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,62 Prozent. Auch hier liegt CSX mit 8,86 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über CSX wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält CSX auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.