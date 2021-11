CSU wirft Ampel-Parteien Sorglosigkeit bei Pandemie-Bekämpfung vor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Generalsekretär Markus Blume hat den Ampel-Parteien Sorglosigkeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgeworfen. Die Politik sei mit den neuen Mehrheiten im Bundestag "offensichtlich nicht gewillt", den bisherigen Kurs bei Corona fortzusetzen, sagte er in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Das "Team Vorsicht" werde quasi abgelöst von dem "Team Fahrlässig".

Er halte es "für einen schweren Fehler", dass in dem Gesetzentwurf der möglichen neuen Regierungsparteien zum Infektionsschutz bisher unter anderem Möglichkeiten zur Kontaktbeschränkung fehlten, so Blume. Zuletzt hatten Vertreter der Ampel-Parteien in dieser Frage allerdings Signale der Kompromissbereitschaft gesendet.

