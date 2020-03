CSU stellt öffentlichen Kommunalwahlkampf wegen Coronavirus ein - Briefwahl auf Rekordhöhe

Düsseldorf (ots) - Die CSU stellt wegen des Coronavirus ihren öffentlichenWahlkampf für die Kommunalwahl am Sonntag ein. CSU-Generalsekretär Markus Blumesagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag): "Der Schutz allerMitbürger muss immer an erster Stelle stehen - auch in Wahlkampfzeiten. Deswegenwerden bis auf Weiteres keine öffentlichen CSU-Veranstaltungen mehr stattfinden.Der Endspurt bei den Kommunalwahlen in Bayern wird digital stattfinden." DieCoronakrise und die sich daraus ergebenden Wirtschaftskrise sowie die neueFlüchtlingskrise an der Grenze zu Griechenland stellten eine "seltenexistenzielle Krise" dar. "Vieles, was uns sonst wichtig erscheint, werden wirnun eine ganze Zeit lang unterordnen müssen." Viele Wähler in Bayern reagierenoffenbar ebenfalls auf die Ausbreitung der Epidemie und vermeiden durchBriefwahl den Gang ins Wahllokal: "Es hat schon jetzt die Bereitschaft zurBriefwahl auf neue Rekordhöhen getrieben. Wir hören aus einzelnen Kommunen, dassbis zu 60 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt haben", sagte Blume.Üblich sei in der Vergangenheit ein Anteil von bis zu 30 Prozent an Briefwählerngewesen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4544563OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell