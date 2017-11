CSU sieht keinen Grund für Zugeständnisse an SPD wegen Glyphosat

BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU sieht nach dem Glyphosat-Streit keinen Anlass für zusätzliche Zugeständnisse an die SPD als "vertrauensbildende Maßnahmen" für eine mögliche Neuauflage der großen Koalition.



"Wir wollen in vertrauensvolle Gespräche mit der SPD eintreten", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Zusätzliche Belastungen für anstehende Gespräche sehe ich nicht." Seit neun Wochen erkläre die SPD täglich, unter keinen Umständen regieren zu wollen. "Da klingen die aktuellen Rufe nach vertrauensbildenden Maßnahmen sehr nach hoher Schauspielkunst." Er rate der SPD "zu etwas mehr Realismus und weniger Schauspiel".

Nach dem nicht abgestimmten Ja von Agrarminister Christian Schmidt (CSU) zur Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU werden aus der SPD Rufe nach einem zusätzlichen Entgegenkommen der Union laut. Der rechte SPD-Flügel forderte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, als Zeichen des guten Willens den Weg für das von der Union blockierte gesetzliche Rückkehrrecht von Teil- auf Vollzeit freizumachen./sam/DP/nas