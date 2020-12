CSU plant wegen Corona-Krise 'hybriden' Bundestagswahlkampf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen der unklaren Perspektive für die Bundestagswahl im kommenden Jahr plant die CSU einen "hybriden Wahlkampf".



Dabei werde es sowohl Veranstaltungen im Internet als auch normale Veranstaltungen geben, sagte Generalsekretär Markus Blume am Montag nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Zudem sei sich die Partei sicher, dass zumindest in der ersten Hälfte des Jahres Corona dabei das bestimmende Thema sei. Die Bundestagswahl soll am 26. September 2021 stattfinden.

Den Anfang bei den Internet-Veranstaltungen mache am 20. Dezember ein "Weihnachtsspezial" an dem sich auch Parteichef Markus Söder beteilige. Auch der traditionelle Aschermittwoch der CSU am 17. März in Passau werde je nach Lage teilweise ins Internet verlegt.

Bei der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Bundestagswahl setze die CSU aber weiter auf normale Parteiveranstaltungen. "Wir bleiben beim klassischen Aufstellungsverfahren mit Präsenzveranstaltungen", sagte Blume. Es gebe aber auch keinen Grund zur Eile, die Aufstellung der Listen sei erst für den Frühsommer geplant./had/DP/eas