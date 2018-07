CSU-Vize Weber lobt neue Balance in der EU-Asylpolitik

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kraftakt von CDU und CSU im Asylstreit hat die Zuwanderungspolitik in Europa nach Ansicht von CSU-Vize Manfred Weber grundlegend verbessert.



"Wir haben in der EU eine neue Balance hin zu einer besseren Migrationspolitik durchgesetzt. Das war ein großer Schritt", sagte der Fraktionschef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament der Deutschen Presse-Agentur in München.

Jetzt gebe es dank des guten Kompromisses eine gelungene Einigung zwischen CDU und CSU mit nationalen und europäischen Maßnahmen, um die Migration effizient zu steuern und zu ordnen. "Gemeinsam können CDU und CSU am meisten erreichen", sagte Weber.

Am Montagabend hatten sich die Spitzen von CDU und CSU in Berlin nach zähen Verhandlungen ihren Asylstreit beigelegt. Dazu verabredeten die Parteien die Einrichtung von Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze für bereits in einem EU-Land registrierte Asylbewerber. Aus diesen Zentren sollen diese Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden.

Im Zuge des Streites, der sich an dem von Bundesinnenminister Horst Seehofer vor Wochen erarbeiteten "Masterplan Migration" entzündet hatte, hatte der CSU-Chef zwischenzeitlich mit seinem Rücktritt von allen politischen Ämtern gedroht. Nach dem Kompromiss kündigte er an, weitermachen zu wollen./had/DP/zb