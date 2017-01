CSU-Vize Weber droht Trump mit 'Daumenschrauben'

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach der Drohung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump mit Strafzöllen für deutsche Autobauer hält CSU-Vizechef Manfred Weber dagegen.



"Auch wir können die Daumenschrauben für die US-Konzerne anziehen, wenn es sein muss", sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament der Zeitung "Die Welt" (Dienstag).

Trump hatte in der "Bild"-Zeitung deutschen Autokonzernen eine 35-prozentige Strafsteuer in Aussicht gestellt, falls sie nicht in den USA für den dortigen Markt produzieren. Weber sagte, er glaube nicht, dass es soweit kommen werde.

"Ohne Zusammenarbeit und ohne den Handel miteinander geht global praktisch nichts", zitierte ihn die "Welt". "Der künftige Präsident weiß sehr genau, dass er Europas politische Partnerschaft braucht und die US-Unternehmen den europäischen Markt brauchen."/vsr/DP/he