CSU-Politikerin Ludwig neue Bundesdrogenbeauftragte

BERLIN (dpa-AFX) - Neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist die CSU-Politikerin Daniela Ludwig.



Das Kabinett berief die 44-jährige Juristin am Mittwoch zur Nachfolgerin von Marlene Mortler (CSU), die im Juli ins Europaparlament gewechselt war. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, Ludwig werde frischen Wind in das Amt bringen. Sie befürworte den offenen Dialog und eine fundierte Debatte und könne langjährige Erfahrung als Bundes- und Kommunalpolitikerin einbringen.

Ludwig, die bisher verkehrspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag ist, sagte: "Gerade weil Sucht so viele Menschen in diesem Land betrifft, ist es gut und richtig, unvoreingenommen auf das Thema zu schauen." So könne sie neue Akzente setzen, was von allen Akteuren als Chance gesehen werden könne./sam/DP/men