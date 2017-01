CSU-Politiker Weber lobt starke Rolle der Parlamente beim Brexit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber hat die Bestätigung der Parlamentsrechte beim geplanten Brexit gelobt.



Zum Urteil des obersten britischen Gerichts erklärte der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament am Dienstag auf Twitter: "Parlamente müssen respektiert werden. Das Europaparlament wird über den Brexit das letzte Wort haben."

Das oberste britische Gericht hatte entschieden, dass das Parlament in London über das EU-Austrittsgesuch des Königreichs mitentscheiden muss. Sobald das Schreiben offiziell an die EU übermittelt ist, läuft eine Frist von zwei Jahren, in der über die Trennung verhandelt wird. Die Vereinbarungen müssen am Ende vom EU-Parlament ratifiziert werden./vsr/DP/tos