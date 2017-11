CSU-Innenexperte Mayer: SPD muss aus ihrer defensiven Position herauskommen

Berlin (ots) - Die CSU hat die SPD aufgefordert, doch noch übereine gemeinsame Regierungskoalition zu sprechen.Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, derCSU-Politiker Stephan Mayer, sagte am Dienstag im rbb-Inforadio, dieSPD müsse "ihre bisherige Position überdenken und aus dieserdefensiven Position herauskommen". Es gehe um die ZukunftDeutschlands, da sei es an der Zeit, "Parteiinteressenhintanzustellen". Es müsse jetzt "nach dem Grundsatz gehen: Zuerstkommt das Land und dann die Partei".Meyer betonte, Neuwahlen seien keine gute Alternative. Es wäre"feige, (...) die Verantwortung einfach an die Wählerzurückzudelegieren".Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/skabfPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell