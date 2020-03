CSU-Generalsekretär gegen Merz-Kurs: Wir brauchen keine Richtungsdebatte

Düsseldorf (ots) - CSU-Generalsekretär Markus Blume ist in der Frage derNeuaufstellung der CDU auf Distanz zu Friedrich Merz als Kandidat für denParteivorsitz gegangen. Zur Aufforderung von Merz, die Partei müsse mit derEntscheidung zwischen ihm und den beiden anderen Kandidaten Armin Laschet undNorbert Röttgen eine Richtungsentscheidung treffen, sagte Blume der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag): "Ich glaube nicht, dass wir eineRichtungsdebatte brauchen." Die Union sei auf dem richtigen Kurs, wenn sie dasgesamte bürgerliche Lager von liberal bis christlich-sozial und konservativabdecke. "Das Problem ist doch, dass wir in alle Richtungen Wähler verlorenhaben. Wir brauchen eine neue Geschlossenheit auch in der CDU und müssen wiederdie richtigen Themen auf die Agenda setzen."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4544562OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell