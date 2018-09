CSU-Generalsekretär Blume: Wollen Signal setzen für alle, die sich politisch abgehängt fühlen

Bonn (ots) - Die bayerische CSU will ihren Parteitag in Münchenals Signal verstanden wissen, die Sorgen und Nöte derjenigenaufzunehmen, die derzeit sehr kritisch mit den sogenanntenetablierten Parteien umgehen. "Wir wollen denen sagen, die sichpolitisch abgehängt fühlen: Wir denken an euch, an dieNormalverdiener", erklärte CSU-Generalsekretär Markus Blume im Rahmendes Parteitags im Fernsehsender phoenix (Samstag, 15. September).Allerdings werde es dauern, die Vorbehalte mancher Bürger zuentkräften. "Um das Vertrauen der Menschen in den Staat und dieHandlungsfähigkeit der Politik wiederherzustellen, ist der Weg einweiter", glaubte der CSU-Generalsekretär. Man müsse den Wählern inBayern in den kommenden Wochen bis zur Wahl deutlich machen, "dasswir als CSU dieses Bayern auch in Zukunft als Bollwerk gegenInstabilität sehen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell