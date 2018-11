CSU-Fraktion leitet weiterhin wichtige Parlamentsausschüsse - Volkspartei deckt alle Themenfelder ab

München (ots) - Die Vorsitzenden der Fraktionen im BayerischenLandtag haben die Vorsitze der 14 Parlamentsausschüsse verteilt. "DasProcedere der Ausschussauswahl folgt aus dem Wahlergebnis und denparlamentarischen Gepflogenheiten. Die CSU-Landtagsfraktion besetztweiterhin wichtige Themenfelder, um auch künftig die politischeArbeit in Bayern federführend zu bestimmen und als Impulsgeber fürdie Bayerische Staatsregierung zu arbeiten", erklärte Thomas Kreuzer,Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. "Unabhängig vonder Besetzung der Ausschüsse hat die CSU als Regierungsfraktionselbstverständlich den Anspruch, die gesamte inhaltliche Bandbreiteabzudecken. Dem kommen wir nach und daran lassen wir uns messen. Wirsind eine Volkspartei, die alle Themenfelder mit Experten besetzt hatund die Lösungsangebote für die vielfältigen Herausforderungenunserer Zeit anbietet, damit Bayern weiterhin so erfolgreich bleibtwie bisher."Die CSU-Fraktion stellt für die 18. Legislaturperiode in folgendenAusschüsse den Vorsitz: Ausschuss für Staatshaushalt undFinanzfragen; Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen undIntegration; Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie,Medien und Digitalisierung; Ausschuss für Gesundheit und Pflege;Ausschuss für Wissenschaft und Kunst sowie Ausschuss für Fragen desÖffentlichen Dienstes.Die CSU-Fraktion stellt zudem in folgenden Ausschüssen denstellvertretenden Vorsitz: Ausschuss für Kommunale Fragen, InnereSicherheit und Sport; Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft undForsten; Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie;Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz; Ausschuss für Bundes- undEuropaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen sowie Ausschuss fürEingaben und Beschwerden.Pressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell