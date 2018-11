CSU-Fraktion besetzt weitere Schlüsselpositionen - Tanja Schorer-Dremel, Alexander König und Prof. Dr. Winfried Bausback zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt (FOTO)

München (ots) -Die Abgeordneten der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag habenTanja Schorer-Dremel, Prof. Dr. Winfried Bausback und Alexander Königzu stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion gewählt. Bereits imOktober war Tobias Reiß als stellvertretender Fraktionsvorsitzenderund Parlamentarischer Geschäftsführer bestätigt worden.Fraktionsvorsitzender Thomas Kreuzer gratulierte seinenStellvertretern: "Wir bilden ein starkes Team, das konstruktiv zumWohle Bayerns zusammenarbeiten wird. Mit der Besetzung haben wir einegute Balance gefunden. Meine Stellvertreter bringen allesamtErfahrung, Fachkompetenz und menschliche Stärke in dengeschäftsführenden Fraktionsvorstand ein. Zudem sind weiterhin auchalle Regionen Bayerns gut vertreten."Tanja Schorer-Dremel aus dem Stimmkreis Eichstätt (Oberbayern) ist54 Jahre alt und leitete vor ihrem Einzug ins Parlament eineGrundschule. Sie gehört dem Landtag seit 2013 an und arbeitetezuletzt in den Ausschüssen für Ernährung, Landwirtschaft und Forstensowie Umwelt und Verbraucherschutz. Schorer-Dremel war zudemVorsitzende der Kinderkommission des Bayerischen Landtags.Alexander König aus dem Stimmkreis Hof (Oberfranken) ist 57 Jahrealt und Jurist. Er gehört dem Landtag seit 1998 an und arbeitetezuletzt im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowieregionale Beziehungen. Seit April 2018 ist König stellvertretenderVorsitzender der CSU-Landtagsfraktion.Prof. Dr. Winfried Bausback aus dem Stimmkreis Aschaffenburg-West(Unterfranken) ist 53 Jahre alt und Jurist. Er gehört dem Landtagseit 2008 an. Zuletzt war Bausback fünf Jahre lang BayerischerStaatsminister für Justiz.Zudem besetzte die CSU-Landtagsfraktion in der Sitzung weitereSchlüsselpositionen und komplettierte damit den Fraktionsvorstand.Dazu Thomas Kreuzer: "Alle Themenfelder sind mit hohem politischenSachverstand besetzt. Abgeordnete aus allen Regionen Bayerns sind imFraktionsvorstand vertreten. Wir gehen mit Kreativität an die Arbeitund werden wieder Impulsgeber sein für die BayerischeStaatsregierung. Die Leiter der Arbeitskreise werden dabei auchwichtige Ansprechpartner sein für die Organisationen und Verbände,die wir in Bayern haben."Folgende Leiter der Arbeitskreise (AK) wurden gewählt:AK Staatshaushalt und Finanzfragen: Josef Zellmeier (StimmkreisStraubing)AK Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration: PetraGuttenberger (Fürth)AK Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport: Manfred Ländner(Würzburg-Land)AK Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien undDigitalisierung: Sandro Kirchner (Bad Kissingen)AK Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: Martin Schöffel (Wunsiedel,Kulmbach)AK Arbeit und Soziales, Jugend und Familie: Thomas Huber (Ebersberg)AK Wissenschaft und Kunst: Robert Brannekämper (München-Bogenhausen)AK Bildung und Kultus: Prof. Dr. Gerhard Waschler (Passau-Ost)AK Fragen des Öffentlichen Dienstes: Wolfgang Fackler (Donau-Ries)AK Eingaben und Beschwerden: Dr. Harald Schwartz (Amberg-Sulzbach)AK Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen: Dr.Franz Rieger (Regensburg-Stadt)AK Umwelt und Verbraucherschutz: Eric Beißwenger (Lindau, Sonthofen)AK Gesundheit und Pflege: Bernhard Seidenath (Dachau)AK Wohnen, Bauen und Verkehr: Jürgen Baumgärtner (Kronach,Lichtenfels)Zum Schatzmeister wurde Hans Herold (Stimmkreis Neustadt an derAisch-Bad Windsheim, Fürth-Land) von den Abgeordneten gewählt.Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist AlexanderFlierl (Stimmkreis Schwandorf). Die vier Beisitzer Dr. Martin Huber(Altötting), Angelika Schorer (Stimmkreis Marktoberdorf), JohannesHintersberger (Augsburg-Stadt-West) und Berthold Rüth (Miltenberg)komplettieren den Vorstand.Ein Gruppenbild der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zumkostenfreien Abdruck kann hier heruntergeladen werden (Foto:CSU-Fraktion): http://ots.de/5SfuDZPressekontakt:Franz StanglPressesprecherTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.deSebastian DornStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell